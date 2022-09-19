Спецслужби Киргизії та Таджикистану підписали протокол про мир між країнами

Голова Держкомітету нацбезпеки Киргизії Камчибек Ташиєв підписав зі своїм таджицьким колегою Саймуніном Ятімовим протокол про стабілізацію ситуації на кордоні та встановлення миру між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ташієва, яку наводить Turmush .