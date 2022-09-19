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Спецслужби Киргизії та Таджикистану підписали протокол про мир між країнами

Фото: Камчибек Ташиєв, голова Держкомітету нацбезпеки Киргизії (facebook.com/kamchybek)
Автор: Іван Носальський

Голова Держкомітету нацбезпеки Киргизії Камчибек Ташиєв підписав зі своїм таджицьким колегою Саймуніном Ятімовим протокол про стабілізацію ситуації на кордоні та встановлення миру між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ташієва, яку наводить Turmush .

"Ми підписали протокол із Таджикистаном. Головна суть протоколу - стабілізація ситуації та встановлення миру між двома країнами, проведення робіт з врегулювання обстановки. З киргизького боку підписав я, з таджицького боку - голова ДКНБ Саймумін Ятімов", - заявив Ташиєв.

За його словами, ситуація в Баткенській області, де були зіткнення між країнами, почала потроху стабілізуватися.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що14 вересня на кордоні Киргизстану та Таджикистану розпочалася перестрілка між прикордонними підрозділами двох країн.

При цьому 16 вересня прикордонна служба Киргизії звинуватила Таджикистан в обстрілі .

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