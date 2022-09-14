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На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка: что известно

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Бишкек, Среда 14 сентября 2022 10:49
На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка: что известно Фото: на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла перестрелка (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

На границе Кыргызстана и Таджикистана сегодня, 14 сентября устроили перестрелку. Конфликт произошел между пограничными подразделениями стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управление информации и связи пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики.

"В ходе несения службы возле Булак-Баши Баткенского района Баткенской области пограничный патруль Кыргызстана обнаружил пограничный наряд Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы", - говорится в сообщении.

По информации киргизского ведомства, игнорируя их законные требования, таджикские пограничники открыли огонь, поэтому в ответ на это сотрудники пограничники Киргизии также применили оружие.

Тем временем по версии таджикской стороны около 07:15 киргизские пограничники поста "Булакбоши" "совершили 4 выстрела из миномета в сторону пограничной заставы "Кэх" пограничного отряда "Ісфара" Республики Таджикистан, и "без всяких причин обстреляли с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия".

Также пограничные войска Таджикистана также утверждают, что "в эту местность Киргизской Республикой были переброшены дополнительные военные силы и средства".

Дополнительно

Отметим, что протяженность границы Кыргызстана с Таджикистаном составляет около 970 километров, из которых 519 уточнено, а остальное остается неописанным.

Спорными остаются участки между Баткенской областью Кыргызстана и Согдийском областью Таджикистана, где села, а иногда и дома жителей двух республик расположены рядом, что усложняет работу по определению линии границы.

Из-за этого между сторонами часто происходят столкновения за право доступа к воде, земле и коммуникациям. При этом часто применяется и оружие, что приводит к гибели людей.

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