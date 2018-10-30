Канада видит угрозу своим спутникам от России и Китая

Фото: Минобороны Канады (flickr.com chantel_fr)

Китай и РФ развивают возможности осуществлять технологическую атаку в космосе

Во внутренней справке Министерства обороны Канады указано, что Россия и Китай развивают технологии, которые могут угрожать безопасности канадских и других спутников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Canadian Press, которое получило доступ к этой справке.

В документе отмечается, что Китай и РФ развивают возможности осуществлять технологическую атаку в космосе.

"Технологический прогресс и низшая себестоимость позволяют все большему количеству государств, в том числе противников, вызывать проблемы на орбите. Такие страны, как Китай и РФ, развивают возможности осуществлять технологическую атаку в космосе, отмечается в справке... Другие возможные тактики предусматривают прямую энергетическую атаку, создание электронных помех или кибератаку, которые способны временно или постоянно вывести спутник из строя", - указывает издание.

В документе подчеркивается, что Канада вместе с США и другими союзниками ищет способы быстро осуществлять замену важных спутников, которые повредили или уничтожили.

Также сообщается, что канадская армия сильно зависит от размещенных в космосе средств для выполнения базовых задач, таких как навигация, сбор разведывательных данных, наблюдение и коммуникация. Учитывая это, авторы справки Минобороны призывают в полной мере включить космическую сферу в канадскую оборонную стратегию.

Напомним, Альянс разведслужб США, Австралии, Великобритании, Канады и Новой Зеландии (Five Eyes) собирается создать коалицию с разведками Германии и Японии для противодействия Китаю и РФ.

Как писало РБК-Украина ранее, Канада не намерена расширять санкции против Российской Федерации (РФ) из-за кибератак.