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Спецслужби Чехії оприлюднили доповіді про втручання Росії у політику країни

Новини » Політика    03.12.2018 - 14:55
Спецслужби Чехії оприлюднили доповіді про втручання Росії у політику країни
Ілюстративне фото (bis.cz)

У Празі опублікували доказ того, що представники російських розвідслужб в 2017 році активно прагнули проникнути в чеську середу

Інформаційна служба безпеки (BIS) Чехії заявила, що спецслужби Росії намагаються за допомогою підставних осіб отримати доступ до державних замовлень стратегічного значення країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Radio Praha.

У Празі опублікували доказ того, що представники російських розвідслужб в 2017 році активно прагнули проникнути в чеську середу.

"Чехії слід більш ретельно стежити за тим, хто є фінальним власником компаній, що беруть участь у держтендерах", - відзначив прес-секретар BIS Ладислав Штиха

Доповідь про дії іноземних спецслужб на території Чехії за 2017 рік опублікувала також Військова розвідка (VZ). За її відомостями, іноземні агенти намагалися крім збору інформації посилити свій вплив на чеські політичні і економічні структури.

Зазначимо, раніше сорок депутатів Нижньої палати Чехії на чолі з депутатом Геленою Лангшадловой від ТОР-09 виступили з пропозицією створити комісію з розслідування впливу, яке, на їх думку, здійснюють на внутрішню політику Чехії Росія і КНР.

Також у внутрішній довідці Міністерства оборони Канади повідомлялося, що Росія і Китай розвивають технології, які можуть загрожувати безпеці канадських та інших супутників.

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