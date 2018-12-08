Спецслужби Британії посилять тиск на російських бізнесменів, пов'язаних з владою РФ

Ілюстративне фото (flickr.com defenceimages)

Ці дії стануть відповіддю на отруєння Сергія Скрипаля і його дочки

Спецслужби Британії збираються посилити тиск на шістьох бізнесменів, які вважаються близькими до керівництва РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Передбачається, що влада Британії збирається обмежити підприємцям можливість ведення бізнесу, а також обмеження для пересування по Європі. Список підприємців вже був переданий і затверджений прем'єр-міністром королівства Терезою Мей.

Повідомляється, що ці бізнесмени визначені як люди, що мають тісні фінансові і професійні відносини з владою РФ. Вони вважаються учасниками торгів Кремля по цілому ряду напрямків, серед яких використання своїх фінансових можливостей від імені РФ.

В даний час відомо, що один з учасників списку є російський олігарх Роман Абрамович так як вважається одним з найважливіших фінансових прихильників президента РФ Володимира Путіна.

Ці заходи є частиною відповіді за отруєння британського агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в Солсбері.

Нагадаємо, Британська спецслужба назвала неминучою масштабну кібератаку на країну. Глава британського Центру національної комп'ютерної безпеки Сиаран Мартін заявив, що незважаючи на успіхи, досягнуті в справі забезпечення кібербезпеки Великобританії, в найближчі роки країна зіткнеться з повномасштабної "атакою першої категорії".