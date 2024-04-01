Спецслужби України та Молдови ліквідували групування з нелегальної міграції

Українські та молдовські спецслужби ліквідували нову злочинну групу, що спеціалізувалася на організації нелегальної міграції. Свої "послуги" ділки оцінювали у 4 тисячі євро за одного мігранта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прикордонну поліцію Молдови.
"Операція стала результатом комплексного розслідування, що проводилося впродовж восьми місяців, унаслідок якого було встановлено і задокументовано членів групи як в Україні, так і в Республіці Молдова". - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наприкінці минулого тижня було проведено обшуки у двох молдовських підозрюваних у кримінальній справі та зібрано важливі докази для початку судового розгляду.
"Слід зазначити, що об'єктом кримінального розслідування є і співробітники молдавських правоохоронних органів", - зазначають у відомстві.
Згідно з інформацією, члени групи в Молдові та Україні діяли за чітко розробленим планом, з чітко визначеними ролями.
"Їм вдалося організувати незаконний в'їзд українських чоловіків до Молдови, вимагаючи за цю послугу від 4 000 доларів до 4 000 євро", - зазначають у прикордонній поліції Молдови.
Організатори групування перевозили українських чоловіків з Вінниці до Ямполя, через річку Дністер, а звідти - до Кишинева, звідки вони продовжували свою подорож до Європейського Союзу.
Троє з українських мігрантів були виявлені в міжнародному аеропорту Кишинева, коли намагалися виїхати до ЄС без законного в'їзду в Молдову.
В результаті вжитих заходів, громадянин Молдови та його український поплічник, вже отримали обвинувальні вироки, один громадянин Молдови та один громадянин України.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України нещодавно викрила низку організаторів оборудок, які продавали військовозобов’язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу.
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