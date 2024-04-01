Спецслужбы Украины и Молдовы ликвидировали группировку по нелегальной миграции

"Операция стала результатом комплексного расследования, которое проводилось в течение восьми месяцев, в результате которого были установлены и задокументированы члены группы как в Украине, так и в Республике Молдова". – говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце прошлой недели были проведены обыски по двум молдавским подозреваемым по уголовному делу и собраны важные доказательства для начала судебного разбирательства.

"Следует отметить, что объектом уголовного расследования есть и сотрудники молдавских правоохранительных органов", - отмечают в ведомстве.

Согласно информации, члены группы в Молдове и Украине действовали по четко разработанному плану с четко определенными ролями.

"Им удалось организовать незаконный въезд украинских мужчин в Молдову, требуя за эту услугу от 4 000 долларов до 4 000 евро", - отмечают в пограничной полиции Молдовы.

Перевозили мужчин

Организаторы группировки перевозили украинских мужчин из Винницы в Ямполь, через реку Днестр, а оттуда - в Кишинев, откуда они продолжали свое путешествие в Европейский Союз.

Трое украинских мигрантов были обнаружены в международном аэропорту Кишинева, когда пытались выехать в ЕС без законного въезда в Молдову.

В результате принятых мер гражданин Молдовы и его украинский приспешник уже получили обвинительные приговоры, один гражданин Молдовы и один гражданин Украины.