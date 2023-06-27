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Спецслужби Швейцарії оцінили ймовірність завершення війни РФ проти України цього року

Фото: спецслужби Швейцарії оцінили ймовірність завершення війни РФ проти України цього року (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Завершення війни Росії проти України до кінця 2023 року малоймовірне. У Кремлі хочуть продовжувати бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щорічний звіт спецслужб Швейцарії щодо державної безпеки.

"Малоймовірно, що війну Росії проти України буде вирішено військовим шляхом до кінця 2023 року. Ознаки вказують на тривалий конфлікт", - йдеться у доповіді.

Спецслужби також прогнозують, що тиск Заходу на Україну із закликом розпочати переговори з РФ щодо припинення вогню посилиться.

У звіті також сказано, що військові провали Росії в Україні не зможуть відвернути керівництво країни-агресора від його мети.

Швейцарські спецслужби вважають, що війна завдасть Росії величезних збитків, але серйозних загроз для стабільності режиму поки що не спостерігається.

Завершення війни РФ проти України

Нагадаємо, українські офіційні особи вже неодноразово заявляли, що війна Росії проти України завершиться лише у разі повернення до кордонів 1991 року.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков припускає, що війна може завершитися цього року.

Водночас, президент України Володимир Зеленський висловлював віру в те, що війна завершиться до президентських виборів у США (листопад 2024 року).

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