Як росіяни маскують вербування у Discord та месенджерах?

На тлі посилення санкційного й дипломатичного тиску на Росію та активнішої підтримки України з боку Європи російські спецслужби шукають нових агентів у країнах ЄС.

Їх намагаються залучити до шпигунства та диверсій, зокрема на території Центральної та Східної Європи й країн Балтії.

Для вербування використовують Telegram, WhatsApp і Discord.

Від початку 2026 року на останній платформі опублікували понад 20 мільйонів оголошень, замаскованих під пропозиції легкої роботи зі швидким заробітком.

Більшість дописів розміщували з одноразових акаунтів, зареєстрованих на номери телефонів Індії, Ірану та низки країн Близького Сходу.

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Кого шукають вербувальники та скільки платять?

Насамперед вербувальники націлюються на фінансово вразливих людей: місцевих жителів, біженців і мігрантів.

Особливу увагу приділяють молоді віком від 18 до 25 років, а також прихильникам радикальних, популістських, пацифістських та етнічних рухів.

За виконання завдань обіцяють від 1500 до 3000 доларів. Винагороду переказують у криптовалюті або через банківські рахунки посередників - після підтвердження виконаної роботи.

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Які об'єкти цікавлять російські спецслужби в ЄС?

Залучених виконавців використовують для збору інформації про стратегічно важливі об'єкти в країнах Євросоюзу. Серед основних цілей:

військова техніка та бази НАТО;

енергетична інфраструктура;

вежі мобільного зв'язку;

підприємства оборонно-промислового комплексу та інші стратегічні об'єкти.

Раніше ми інформували, що російські пранкери ошукали трьох топових співробітників OpenAI з питань національної безпеки. Під час розмови вони обговорили військову підтримку України та плани компанії.

Злочинці видали себе за голову Служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова, провівши 17-хвилинну відеорозмову, запис якої згодом опублікували на платформі Rumble.