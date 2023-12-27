Спецслужби РФ розпочали нову інформаційну атаку проти українців за кордоном, - ГУР

Російські спецслужби реалізують нову інформаційну атаку проти українців, які перебувають за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, на телефони українців у різних країнах світу надходять повідомлення провокаційного змісту із закликом допомогти Москві вигнати "американських сатанистов" з "исконно русской земли".

"Повідомлення створені у стилістиці луб’янських лінгвістів: поруч із кліше про необхідність разом "возродить Киевскую Русь на зло врагам" стоять фрази на кшталт "берегите себя и своих родных" або "сохраним жизни людей" - кремлівська пропаганда і погроза в одному реченні", - розповіли у розвідці.

Наприкінці розісланих меседжів - факсиміле московських спецслужб: "с России с любовью".

У ГУР наголошують, що чергова інформаційна атака РФ проти українців за кордоном спрямована на залякування, деморалізацію та дезорганізацію наших громадян.

Водночас використання подібних методів свідчить про жанрову кризу чекістів, на яких кремль покладає завдання інформаційно-психологічного впливу на українців.

Інформаційні атаки РФ

Нагадаємо, 6 грудня Центр протидії дезінформації повідомив про те, що Росія готує дезінформаційну кампанію проти найвищого керівництва України.

У рамках кампанії росіяни хочуть публікувати серію матеріалів з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна повідомив, що росіяни хочуть концентруватися на прізвищах. Проти кого саме буде спрямована інформаційна атака, у розвідці не розкривають.

Юсов наголосив, що Росія хоче послабити позицію України у світі, розколоти коаліцію.