ua en ru
Ср, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спецслужбы РФ начали новую информационную атаку против украинцев за границей, - ГУР

Среда 27 декабря 2023 13:56
UA EN RU
Спецслужбы РФ начали новую информационную атаку против украинцев за границей, - ГУР Фото: спецслужбы РФ начали новую информационную атаку против украинцев за границей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские спецслужбы реализуют новую информационную атаку против украинцев, находящихся за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, на телефоны украинцев в разных странах мира поступают сообщения провокационного содержания с призывом помочь Москве изгнать "американских сатанистов" из "исконно русской земли".

"Сообщения созданы в стилистике лубянских лингвистов: рядом с клише о необходимости вместе "возродить Киевскую Русь во зло врагам" стоят фразы типа "берегите себя и своих родных" или "сохраним жизни людей" - кремлевская пропаганда и угроза в одном предложении", - рассказали в разведке.

В конце разосланных месседжей - факсимиле московских спецслужб: "с России с любовью".

В ГУР отмечают, что очередная информационная атака РФ против украинцев за границей направлена на устрашение, деморализацию и дезорганизацию наших граждан.

В то же время, использование подобных методов свидетельствует о жанровом кризисе чекистов, на которых кремль возлагает задачу информационно-психологического влияния на украинцев.

Информационные атаки РФ

Напомним, 6 декабря Центр противодействия дезинформации сообщил о том, что Россия готовит дезинформационную кампанию против высшего руководства Украины.

В рамках кампании россияне хотят публиковать серию материалов с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина сообщил, что россияне хотят сконцентрироваться на фамилиях. Против кого будет направлена информационная атака, в разведке не раскрывают.

Юсов подчеркнул, что Россия хочет ослабить позицию Украины в мире, расколоть коалицию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР Война России против Украины Информационная атака
NEWS
Фитьо о мобилизации: военнообязанные могут сами выбрать бригаду для службы
Фитьо о мобилизации: военнообязанные могут сами выбрать бригаду для службы
DAILY
Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране