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Молдова почала економити світло: закликають не користуватися ліфтами та ескалаторами

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Молдова, Вівторок 25 жовтня 2022 20:57
Молдова почала економити світло: закликають не користуватися ліфтами та ескалаторами Фото: у Молдові схвалили пакет економії електроенергії (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови затвердила заходи економії електроенергії під час кризи. Людей попросили не користуватись ліфтами у визначені години, понизити температуру у приміщеннях, обмежити роботу ескалаторів, скоротити освітлення в будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію молдовського видання Newsmaker.

Повідомляється, що жителям Молдови рекомендували не користуватися ліфтами з 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00 через ризик відключення електроенергії. Зокрема, комісія доручила адміністраторам житлових будинків та інших будівель, у яких є ліфт, на вході повісити оголошення з рекомендацією не користуватись ліфтом у години пік.

У комерційних та громадських будинках температуру повітря мають знизити до 19°C, а в неробочий час - до 15°C.

Також рекомендується на 30% скоротити освітлення всередині будівель, відключити фонтани, вітрини, декоративне освітлення, рекламу та вимикати ескалатори з 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

Окрім того, підприємствам, які використовують електричні печі, рекомендується частіше користуватися ними не в години пік. А компанії водопостачання та каналізації регулюватимуть режим роботи насосів водосховищ таким чином, щоб мінімізувати споживання електроенергії з 07:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00, повністю використовуючи потенціал водосховищ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло тро те, що починаючи з 24 жовтня Молдова зіткнеться з дефіцитом електроенергії. Однією з причин є удари Росії по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

Окрім того, влада Молдови планує придбати системи протиповітряної оборони. Причиною для цього називають прольот російських ракет над країною.

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