Спецслужби РФ хочуть розхитати Україну за допомогою "мирних протестів": деталі

За його словами, росіяни хочуть організувати протестні акції під умовною назвою "Проти війни" в Одесі, Дніпрі, Києві, Харкові та Миколаєві. До таких протестів хочуть "на матеріальній основі" залучити здебільшого жінок, зокрема матерів загиблих військовослужбовців, матерів полонених або зниклих безвісти захисників.

Згідно із задумом росіян, це має створити необхідне емоційне тло, медійність і викличе суспільний резонанс.

"За задумом Росії ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво - особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни", - наголосив Лубінець.

Він закликав українців зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію для інструменту інформаційної війни проти України.