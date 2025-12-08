Спецслужбы РФ хотят расшатать Украину при помощи "мирных протестов": детали

По его словам, россияне хотят организовать протестные акции под условным названием "Против войны" в Одессе, Днепре, Киеве, Харькове и Николаеве. К таким протестам хотят "на материальной основе" привлечь в большинстве своем женщин, в том числе матерей погибших военнослужащих, матерей пленных или пропавших без вести защитников.

Согласно задумке россиян, это должно создать необходимый эмоциональный фон, медийность и вызовет общественный резонанс.

"По замыслу России эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство - особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны", - подчеркнул Лубинец.

Он призвал украинцев сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию для инструмента информационной войны против Украины.