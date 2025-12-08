ua en ru
Спецслужби РФ хочуть розхитати Україну за допомогою "мирних протестів": деталі

Київ, Понеділок 08 грудня 2025 16:35
Спецслужби РФ хочуть розхитати Україну за допомогою "мирних протестів": деталі
Автор: Іван Носальський

Російські спецслужби хочуть організувати у великих містах України "протести проти війни". Їхня мета - дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

За його словами, росіяни хочуть організувати протестні акції під умовною назвою "Проти війни" в Одесі, Дніпрі, Києві, Харкові та Миколаєві. До таких протестів хочуть "на матеріальній основі" залучити здебільшого жінок, зокрема матерів загиблих військовослужбовців, матерів полонених або зниклих безвісти захисників.

Згідно із задумом росіян, це має створити необхідне емоційне тло, медійність і викличе суспільний резонанс.

"За задумом Росії ці заходи мають стати інструментом дестабілізації внутрішньополітичної ситуації та створення тиску на українське військово-політичне керівництво - особливо на тлі активних консультацій України та США щодо умов припинення війни", - наголосив Лубінець.

Він закликав українців зберігати пильність і не дозволити ворогу використати людську трагедію для інструменту інформаційної війни проти України.

Атаки на енергетику

Нагадаємо, Росія намагається домогтися дестабілізації ситуації всередині України також за допомогою ударів по енергетичних об'єктах.

Як зазначив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, так ворог насамперед хоче вплинути на соціально незахищені верстви українського населення.

Йдеться про українців із низьким рівнем доходу, які не можуть дозволити купити собі пристрої для того, щоб залишатися зі світлом в умовах постійних відключень.

