Спецслужбы РФ хотят расшатать Украину при помощи "мирных протестов": детали
Российские спецслужбы хотят организовать в крупных городах Украины "протесты против войны". Их цель - дестабилизировать ситуацию внутри страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
По его словам, россияне хотят организовать протестные акции под условным названием "Против войны" в Одессе, Днепре, Киеве, Харькове и Николаеве. К таким протестам хотят "на материальной основе" привлечь в большинстве своем женщин, в том числе матерей погибших военнослужащих, матерей пленных или пропавших без вести защитников.
Согласно задумке россиян, это должно создать необходимый эмоциональный фон, медийность и вызовет общественный резонанс.
"По замыслу России эти меры должны стать инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации и создания давления на украинское военно-политическое руководство - особенно на фоне активных консультаций Украины и США относительно условий прекращения войны", - подчеркнул Лубинец.
Он призвал украинцев сохранять бдительность и не позволить врагу использовать человеческую трагедию для инструмента информационной войны против Украины.
Атаки на энергетику
Напомним, Россия пытается добиться дестабилизации ситуации внутри Украины также при помощи ударов по энергетическим объектам.
Как отметил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, так враг в первую очередь хочет повлиять на социально незащищенные слои украинского населения.
Речь об украинцах с низким уровнем дохода, которые не могут позволить купить себе устройства для того, чтобы оставаться со светом в условиях постоянных отключений.