У Латвії обшукали торгово-промислову палату через порушення санкцій проти РФ

22 лютого на кількох об'єктах у Валмієрі служба провела кримінально-процесуальні дії за підозрою в порушенні санкцій Євросоюзу.

Зазначені кримінально-процесуальні дії служба провела в межах кримінального процесу, який було розпочато 24 листопада 2023 року. Під час розслідування Служба держбезпеки отримала інформацію про незаконні дії, пов'язані з експортом квадратної фанери в Україну.

Під час розслідування з'ясувалося, що з Латвії в Україну з використанням підроблених документів про походження товарів з Казахстану і Киргизії було експортовано фанерні вантажі, вироблені в Росії та Білорусі.

Угоди, в яких використано необґрунтовано видані сертифікати походження товарів, сприяли порушенню міжнародних санкцій.

Латвійська торгово-промислова палата

Найбільше товариство підприємців у Латвії, в якому об'єдналося 6000 членів підприємств усіх регіонів і галузей, асоціацій, міських підприємницьких клубів та інших об'єднань підприємців.

Росія продовжує обходити санкції

Нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.