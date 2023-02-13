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Спецслужби Норвегії заявили, що Росія несе одну з найбільших загроз їх країні

Фото: керівниця PST Беате Гангос (snl.no)
Автор: Марія Кучерявець

У Національній розвідувальній службі та Норвезькій службі поліцейської безпеки (PST) вважають, що загроза з боку Росії щодо Норвегії є однією з найбільших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці PST Беате Гангос, яку цитує видання NRK.

"Ситуація з політикою безпеки, в якій ми перебуваємо сьогодні, має певне відношення до загрози розвідки Норвегії. І особливо про загрозу з боку Росії", - каже Ганос.

Вона зазначила, незабаром вже буде рік, як Росія веде загарбницьку війну проти України, і хоча дипломатичні та економічні зв'язки із Заходом розірвані, але розвідувальна загроза з боку росіян все ще існує.

"Немає сумніву, що умови праці стали дещо складнішими після початку війни, тому що більшість людей привернула до неї більше уваги. Але у нас немає причин хвилюватися менше, ніж рік тому. Я думаю, що зараз буде важливо розглянути інші способи, якими Росія може скористатися для отримання інформації", - заявила Ганос.

За її словами, Росія зацікавлена отриманням інформації, досвіду, секретної інформації та інформації про критичну інфраструктуру її країни.

"Це інформація, яку вони можуть використати з часом для нападу на нас", - каже керівниця PST.

Вона також підкреслила, що відповідними цілями для російської розвідки можуть бути навчальні заклади, інформаційні компанії та політичні діячі.

"Існує також певна діяльність, яка не пов'язана з незаконними діями. Це можуть бути стратегічні придбання та операції впливу. Будуть використовуватися різноманітні методи, щоб впливати на нашу ситуацію і впливати на нас", - підсумувала Ганос.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією.

Додамо, влітку між РФ та Норвегією розгорівся скандал, коли в російській Держдумі захотіли перегляду кордону з Норвегією в Баренцевому морі та звинуватили Осло в так званому перешкоджанні постачання продуктів на Шпіцберген. На що в норвезькому МЗС рішуче відповіли. Деталі скандалу читайте в матеріалі РБК-Україна.

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