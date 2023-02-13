Спецслужбы Норвегии заявили, что Россия несет одну из самых больших угроз их стране

"Ситуация с политикой безопасности, в которой мы находимся сегодня, имеет определенное отношение к угрозе разведки Норвегии. И особенно об угрозе со стороны России", - говорит Ганос.

Она отметила, что скоро уже будет год, как Россия ведет захватническую войну против Украины, и хотя дипломатические и экономические связи с Западом разорваны, но разведывательная угроза со стороны россиян все еще существует.

"Несомненно, что условия труда стали несколько сложнее после начала войны, потому что большинство людей привлекло к ней больше внимания. Но у нас нет причин волноваться меньше, чем год назад. Я думаю, что сейчас будет важно рассмотреть другие способы, которыми Россия может воспользоваться для получения информации", - заявила Ганос.

По ее словам, Россия заинтересована в получении информации, опыта, секретной информации и информации о критической инфраструктуре ее страны.

"Это информация, которую они могут использовать со временем для нападения на нас", - говорит руководитель PST.

Она также подчеркнула, что подходящими целями для российской разведки могут быть учебные заведения, информационные компании и политические деятели.

"Существует также определенная деятельность, которая не связана с незаконными действиями. Это могут быть стратегические приобретения и операции влияния. Будут использоваться различные методы, чтобы влиять на нашу ситуацию и влиять на нас", - подытожила Ганос.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия перебросила стратегические бомбардировщики к границе с Норвегией.

Напомним, летом между РФ и Норвегией разгорелся скандал, когда в российской Госдуме захотели пересмотра границы с Норвегией в Баренцевом море и обвинили Осло в так называемом препятствии поставке продуктов на Шпицберген. На что в норвежском МИДе решительно ответили. Подробности скандала читайте в материале РБК-Украина.

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