Спецслужби Чехії та Словаччини провели рейд у Дніпрі, затримали "мінувальника" закордонних шкіл

У Дніпрі спецслужби Словаччини та Чехії затримали українця, який підозрюється у розсиланні електронних листів з погрозами до шкіл у Чехії та Словаччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сeskе noviny.
Згідно з даними словацької контррозвідки, затриманий ймовірно отримував фінансував з Російської Федерації (РФ).
Як пише Сeskе noviny, рейди відбулись вчора, 15 липня, в різних місцях Дніпра з метою вилучення комп'ютерної та телекомунікаційної техніки. Зокрема до рейду був залучений Національний центр протидії тероризму, екстремізму та кіберзлочинності чеської поліції.
"Спеціальна команда вчора затримала в Україні молодого чоловіка, підозрюваного в надсиланні торік погрозливих електронних листів сотням шкіл у Чехії. За попередньою інформацією, Чехія не була його єдиною ціллю, і він здійснював атаки в ряді європейських країн", - повідомляє контррозвідка.
Зазначається, що минулого року сотні шкіл Чехії та Словаччини неодноразово отримували погрозливі електронні листи у яких автор стверджував про "бомби".
"Словацька поліція повідомила, що розслідує цю справу як терористичний акт, за який винному загрожує довічне ув'язнення", - додає Сeskе noviny.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці травня Служба безпеки України (СБУ) та правоохоронці Польщі ліквідували транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення важких наркотичних засобів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.