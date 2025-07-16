Спецслужби Чехії та Словаччини провели рейд у Дніпрі, затримали "мінувальника" закордонних шкіл

Згідно з даними словацької контррозвідки, затриманий ймовірно отримував фінансував з Російської Федерації (РФ).

Як пише Сeskе noviny, рейди відбулись вчора, 15 липня, в різних місцях Дніпра з метою вилучення комп'ютерної та телекомунікаційної техніки. Зокрема до рейду був залучений Національний центр протидії тероризму, екстремізму та кіберзлочинності чеської поліції.

"Спеціальна команда вчора затримала в Україні молодого чоловіка, підозрюваного в надсиланні торік погрозливих електронних листів сотням шкіл у Чехії. За попередньою інформацією, Чехія не була його єдиною ціллю, і він здійснював атаки в ряді європейських країн", - повідомляє контррозвідка.

Зазначається, що минулого року сотні шкіл Чехії та Словаччини неодноразово отримували погрозливі електронні листи у яких автор стверджував про "бомби".

"Словацька поліція повідомила, що розслідує цю справу як терористичний акт, за який винному загрожує довічне ув'язнення", - додає Сeskе noviny.