Спецслужбы Чехии и Словакии провели рейд в Днепре, задержали "минировщика" зарубежных школ

Согласно данным словацкой контрразведки, задержанный вероятно получал финансирование из Российской Федерации (РФ).

Как пишет Сеске noviny, рейды состоялись вчера, 15 июля, в разных местах Днепра с целью изъятия компьютерной и телекоммуникационной техники. В частности, к рейду был привлечен Национальный центр противодействия терроризму, экстремизму и киберпреступности чешской полиции.

"Специальная команда вчера задержала в Украине молодого человека, подозреваемого в отправке в прошлом году угрожающих электронных писем сотням школ в Чехии. По предварительной информации, Чехия не была его единственной целью, и он совершал атаки в ряде европейских стран", - сообщает контрразведка.

Отмечается, что в прошлом году сотни школ Чехии и Словакии неоднократно получали угрожающие электронные письма в которых автор утверждал о "бомбах".

"Словацкая полиция сообщила, что расследует это дело как террористический акт, за который виновному грозит пожизненное заключение", - добавляет Сeskе noviny.