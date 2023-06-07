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Спецслужби Британії вивчають обставини підриву Каховської ГЕС, - Сунак

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британські спецслужби встановлюють усі подробиці про знищення Каховської ГЕС. Їм належить з'ясувати, хто саме стоїть за підривом греблі.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Якщо буде доведено, що це сталося навмисно, то це буде, я думаю, найбільший напад на громадянську інфраструктуру в Україні з початку війни і просто продемонструє нові мінімуми, які ми б побачили від російської агресії", - сказав Сунак пресі під час брифінгу.

За його словами, атаки на громадянську інфраструктуру жахливі та неправильні.

"Ми вже бачили подібні випадки в цій війні, але ще зарано говорити про щось напевно", - додав він.

Прем'єр-міністр також повідомив, що Британія негайно відреагувала на цей напад, запропонувавши Україні гуманітарну допомогу.

"Ми вже виділили ресурси та фінансування для підтримки як ООН, так і Червоного Хреста у реагуванні на подібні ситуації. І тепер вони можуть перенаправити ресурси, щоб, зокрема, допомогти гуманітарному реагуванню та евакуації у цьому районі", - додав він.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, солдати РФ учора вночі, 6 червня, підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок пригоди близько 80 населених пунктів у Херсонській області на обох берегах Дніпра перебувають під загрозою затоплення.

У Міноборони України зазначили, що таким чином росіяни хотіли призупинити процес деокупації, але вони досягли протилежного ефекту.

Усі деталі інциденту можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до УкраїниРіші Сунак