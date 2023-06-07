Спецслужбы Британии изучают обстоятельства подрыва Каховской ГЭС, - Сунак

"Если будет доказано, что это произошло преднамеренно, то это будет, я думаю, крупнейшее нападение на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и просто продемонстрирует новые минимумы, которые мы увидели бы от российской агрессии", - сказал Сунак прессе в ходе брифинга.

По его словам, атаки на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны.

"Мы уже видели подобные случаи в этой войне, но еще слишком рано говорить о чем-то определенно", - добавил он

Премьер-министр также сообщил, что Британия немедленно отреагировала на это нападение, предложив Украине гуманитарную помощь.

"Мы уже выделили ресурсы и финансирование для поддержки как ООН, так и Красного Креста в реагировании на подобные ситуации. И теперь они могут перенаправить ресурсы, чтобы, в частности, помочь гуманитарному реагированию и эвакуации в этом районе", - добавил он.