У Болгарії затримали співробітника МВС за підозрою у шпигунстві на користь РФ

У Болгарії затримали співробітника Міністерства внутрішніх справ. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БНР.

Чиновника затримали під час обшуку в будівлі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю.

За словами джерел видання, йдеться про передання секретної інформації колишньому співробітнику посольства Росії в Болгарії, якого раніше представили персоною нон ґрата.

Російські шпигуни з Болгарії у Британії

Нещодавно королівська прокуратура Британії повідомила, що п'ятьом громадянам Болгарії буде пред'явлено звинувачення за підозрою у шпигунстві на користь РФ.

The Telegraph повідомляло, що троє болгар із російської шпигунської мережі проживали неподалік військового об'єкта Нортхолт на заході Лондона. Їх раніше заарештували правоохоронці Британії.

Видання Spiegel писало, що колишнього директора платіжної компанії Wirecard Яна Марсалека підозрюють у фінансуванні та керівництві російською агентурною мережею, яка займалася шпигунством у Британії.

Раніше повідомлялося, що весь судовий процес триватиме близько шести тижнів у 2024 році.

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