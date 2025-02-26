Спецшколам разрешили предоставлять реабилитационные услуги военным: что изменилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект .

Что именно меняет принятый парламентом закон

Раньше специальные учреждения общего среднего образования в Украине:

обеспечивали получение учениками (воспитанниками) общего среднего образования - на одном или нескольких его уровнях;

имели право предоставлять психолого-педагогические и коррекционно-развивающие услуги;

обеспечивали осуществление реабилитационных мероприятий для учащихся (воспитанников);

имели право осуществлять реабилитационные мероприятия для сменного контингента (который требовал уточнения и законодательного закрепления).

Учитывая это, проект закона №10160 внес изменения в действующее законодательство Украины - с целью расширения возможностей специальных учреждений общего среднего образования для реабилитации лиц с особыми образовательными потребностями и военнослужащих.

"В условиях российской агрессии многие военнослужащие получили ранения, которые привели к полной или частичной потере зрения и слуха. Люди, уволенные с военной службы (в частности ветераны войны) и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и имеющие нарушениями зрения и слуха, также крайне нуждаются в таких услугах", - отметили авторы законодательной инициативы в пояснительной записке.

Поскольку для восстановления функций зрения и слуха необходима длительная комплексная реабилитация - с применением современных технических средств и профессионального персонала - после подписания закона президентом и вступления его в силу такие услуги смогут предоставляться военнослужащим на базе специальных учебных заведений.

Сопредседатель депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем Telegram подтвердила, что законопроект был принят 25 февраля 304 голосами "за".

"Учреждения среднего образования будут предоставлять реабилитационные услуги военнослужащим с нарушениями зрения и слуха", - подчеркнула политик.

Пост Геращенко (скриншот: t.me/irynagerashchenko)