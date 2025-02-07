В Україні запроваджують монопослугу для ребілітації: що це таке

Уряд України ухвалив постанову про запровадження монопослуги у сфері реабілітації. Фахівці з фізичної терапії, ерготерапії та мовної терапії зможуть надавати послуги самостійно, у співпраці з сімейними лікарями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшко.

Послуги надаватимуться в амбулаторних умовах, вдома у пацієнта або у громаді, де він проживає. Цей підхід дозволить значно полегшити доступ до реабілітаційної допомоги, зробивши її ближчою та швидшою для пацієнтів.

Один із важливих кроків - створення амбулаторних реабілітаційних відділень у громадах, де є лікувальні заклади. Це завдання визначено президентом України Володимиром Зеленським як пріоритет для сфери охорони здоров’я на 2025 рік.

Таким чином пацієнти зможуть продовжити своє відновлення після виписки з лікарні, не перериваючи свою навчальну чи трудову діяльність. Водночас лікарні зможуть зосередитись на складніших випадках, що дозволить зменшити навантаження на стаціонари.

Інтеграція реабілітаційних послуг на первинному рівні - це важливий крок до забезпечення безперервного реабілітаційного процесу та підвищення якості медичних послуг у кожній громаді.