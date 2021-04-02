Не только спецпропуск. Как будет работать транспорт в Киеве с 5 апреля

Транспорт на период локдауна в Киеве с 5 по 16 апреля, будет работать только по спецпропускам. Соответствующее решение местные власти приняли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

Так, с понедельника в весь наземный транспорт столицы, а также в метро будут пускать только тех пассажиров, у которых есть спецпропуск. Кроме того, при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

"Воспользоваться общественным транспортом с 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск - это не проездной билет, за проезд платить надо. При этом, необходимо иметь с собой спецпропуск и документ, удостоверяющий личность", - отметил Кличко.

Кто может получить спецпропуск на транспорт в Киеве

Такие пропуска получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города:

медики,

спасатели,

работники социальной сферы,

работники транспорта,

работники сферы торговли,

коммунальщики,

военные.

По словам Кличко, всего таких пропусков будет примерно 400 тысяч.

Фото: спецпропуск на транспорт в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Мэр также отметил, что метро в Киеве будет работать по обычному графику, количество поездов не будут сокращать, это касается и наземного транспорта.

Как получить спецпропуск на транспорт

Для получения спецпропуска на транспорт руководители предприятий и организаций Киева должны отправить письмо директору Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В письме необходимо указать: