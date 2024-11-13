Спецпрокурор по справі Трампа планує звільнитись до інавгурації

Зауважимо, що раніше саме Сміт домігся першого з двох федеральних обвинувальних актів проти Трампа.

Водночас зауважимо, що днями суд призупинив справу колишнього президента США Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм. Прокурор Сміт заявив, що варто оцінити обставини, що склались.

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