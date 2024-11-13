Спецпрокурор по справі Трампа планує звільнитись до інавгурації

Спеціальний прокурор Джек Сміт розглядає можливість піти у відставку. Він намагається це зробити до того, як новообраний президент США Дональд Трамп вступить на посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
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Зауважимо, що раніше саме Сміт домігся першого з двох федеральних обвинувальних актів проти Трампа.
Водночас зауважимо, що днями суд призупинив справу колишнього президента США Дональда Трампа про заворушення під Капітолієм. Прокурор Сміт заявив, що варто оцінити обставини, що склались.
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