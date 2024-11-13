Спецпрокурор по делу Трампа планирует уволиться к инаугурации

Специальный прокурор Джек Смит рассматривает возможность уйти в отставку. Он пытается это сделать до того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп вступит в должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Ранее
Заметим, что именно Смит добился первого из двух федеральных обвинительных актов против Трампа.
В то же время, заметим, что на днях суд приостановил дело бывшего президента США Дональда Трампа о беспорядках под Капитолием. Прокурор Смит заявил, что следует оценить сложившиеся обстоятельства.
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