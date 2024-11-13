Спецпрокурор по делу Трампа планирует уволиться к инаугурации

Заметим, что именно Смит добился первого из двух федеральных обвинительных актов против Трампа.

В то же время, заметим, что на днях суд приостановил дело бывшего президента США Дональда Трампа о беспорядках под Капитолием. Прокурор Смит заявил, что следует оценить сложившиеся обстоятельства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.