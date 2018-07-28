Спецпрокурор Мюллер опубликовал список свидетелей по делу Манафорта

Спецпрокурор планирует с помощью свидетельств дополнить доказательства в налоговом мошенничестве Манафорта

Спецпрокурор Федерального бюро расследований США Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей в деле по обвинению Пола Манафорта в банковских и налоговых преступлениях. Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, данные лица - свидетели в судебном процессе, который начнется во вторник, 31 июля. Соответствующие документы Мюллер передал в суд в пятницу, 27 июля. Спецпрокурор планирует с помощью свидетельских показаний подтвердить и дополнить доказательства в налоговом мошенничестве Манафорта.

Агентство подчеркивает, что в список входит давний бизнес-партнер Манафорта Ричард Гейтс. Бизнесмену предъявлено обвинение в октябре 2017 года одновременно с Манафортом, а в феврале 2018-го Гейтс признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

В списке фигурирует Тед Левин - консультант, работавший с Манафортом в Украине, он был главным стратегом сенатора Берни Сандерса в 2016 году - кандидата в президенты от Демократической партии. Левин сотрудничает с федеральными прокурорами по делу против Манафорта.

Также сказано, что многие свидетели являются руководителями в банках и фирмах финансовых услуг.

Напомним, как писало РБК-Украина, судебное заседание по делу Манафорта продолжится 31 июля.

19 июля спецпрокурор Мюллер обнародовал список из более чем 500 вещественных доказательств против Пола Манафорта.