Суд перенес рассмотрение материалов дела Манафорта на 31 июля

Также были обнародованы имена пяти свидетелей

Окружной суд в США принял решение перенести на 31 июля слушания по делу бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает USA Today.

Так, сторона защиты Манафорта просила на заседании больше времени для ознакомления с материалами дела.

"Это самая сердцевина дела. Я уверен, что нам очень важно взглянуть на эти бумаги перед началом суда", - заявил адвокат Манафорта.

Адвокат Кевин Даунинг сообщил также, что большая часть документов связана с помощником Манафорта Риком Гейтсом, который ранее признал свою вину.

Отметим, Манафорт, являющийся одним из фигурантов расследования спецпрокурора Мюллера о роли России в президентских выборах 2016 года, свою вину не признает. Слушание по вопросу об отсрочке его дела на несколько месяцев пройдет в понедельник в Александрии, штат Вирджиния.

Вместе с тем, спецпрокурору Мюллеру удалось получить признательные показания от ряда других приближенных Трампа, в том числе от бывшего заместителя Манафорта Рика Гейтса. Свою вину также признал юрист Алекс Ван дер Сван, некогда тесно сотрудничавший с Манафортом и Гейтсом. Ему уже вынесен приговор.

Напомним, ранее сообщалось, что суд в США предоставил иммунитет от судебного преследования пяти свидетелям по делу Пола Манафорта.