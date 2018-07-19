Мюллер распространил перечень из 500 улик против Манафорта

Среди вещественных доказательств записки к Януковичу, фотографии недвижимости, а также документы на дорогие автомобили и вещи

Специальный прокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более чем 500 вещественных доказательств против Пола Манафорта. Об этом сообщает Politico.

Среди вещественных доказательств присутствует серия записок написанных к Виктору Януковичу, а также переписка между экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа со своим партнером, консультантом Демократической партии Тадом Девайн во время президентской кампании в Украине в 2010 году

Также, в присутствуют фотографии всей недвижимости, а также документы и изображения дорогой одежды, восточных ковров, и автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover, которые были приобретены Манафортом.

Мюллер планирует во время судебного процесса представить более десятка документов связанных с деловым партнером Манафорта - Риком Гейтсом. Гейтсу были выдвинуты обвинения ранее, он согласился на сотрудничество со следствием по делу Манафорта.

Это дело против Манафорта не имеет отношения к вмешательству России в выборы США 2016 года.

Напомним, ранее повидомвлялось, что помощник Пола Манафорта был вовлечен в разработку "пророссийской стратегии" задолго до расследования. Константин Килимник мог играть гораздо большую роль, чем считалось ранее.