Мюллер распространил перечень из 500 улик против Манафорта
Среди вещественных доказательств записки к Януковичу, фотографии недвижимости, а также документы на дорогие автомобили и вещи
Специальный прокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более чем 500 вещественных доказательств против Пола Манафорта. Об этом сообщает Politico.
Среди вещественных доказательств присутствует серия записок написанных к Виктору Януковичу, а также переписка между экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа со своим партнером, консультантом Демократической партии Тадом Девайн во время президентской кампании в Украине в 2010 году
Также, в присутствуют фотографии всей недвижимости, а также документы и изображения дорогой одежды, восточных ковров, и автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover, которые были приобретены Манафортом.
Мюллер планирует во время судебного процесса представить более десятка документов связанных с деловым партнером Манафорта - Риком Гейтсом. Гейтсу были выдвинуты обвинения ранее, он согласился на сотрудничество со следствием по делу Манафорта.
Это дело против Манафорта не имеет отношения к вмешательству России в выборы США 2016 года.
Напомним, ранее повидомвлялось, что помощник Пола Манафорта был вовлечен в разработку "пророссийской стратегии" задолго до расследования. Константин Килимник мог играть гораздо большую роль, чем считалось ранее.