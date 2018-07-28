Спецпрокурор Мюллер опублікував список свідків у справі Манафорта

Спецпрокурор планує за допомогою свідчень доповнити докази у податковому шахрайстві Манафорта

Спецпрокурор Федерального бюро розслідувань США Роберт Мюллер оприлюднив список 35 потенційних свідків у справі по звинуваченню Пола Манафорта у банківських та податкових злочинах. Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, дані особи свідки для судового процесу, що розпочнеться у вівторок, 31 липня. Відповідні документи Мюллер передав у суд у п'ятницю, 27 липня. Спецпрокурор планує за допомогою свідчень свідків підтвердити та доповнити докази у податковому шахрайстві Манафорта.

Агентство підкреслює, що до списку входить давній бізнес-партнер Манафорта Річард Гейтс. Бізнесмену висунули обвинувачення у жовтні 2017 року одночасно з Манафортом, а у лютому 2018 року Гейтс визнав свою провину та погодився співпрацювати зі слідством.

У списку фігурує Тед Левін - консультант, який працював з Манафортом в Україні та був головним стратегом сенатора Берні Сандерса у 2016 році - кандидата у президенти від Демократичної партії. Левін співпрацює з федеральними прокурорами у справі проти Манафорта.

Також сказано, що багато свідків є керівниками в банках та фірмах фінансових послуг.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, судове засідання у справі Манафорта продовжиться 31 липня.

19 липня спецпрокурор Мюллер оприлюднив список з більш ніж 500 речових доказів проти Пола Манафорта.