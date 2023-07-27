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Спецпризначенці СБУ за допомогою FPV-дрону знищили російський "Солнцепьок" (відео)

Фото: спецпризначенці СБУ за допомогою FPV-дрону знищили російський "Солнцепьок" (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Спецпризначенці Служби безпеки України за допомогою FPV-дрону знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Український FPV-дрон перетворив російський "Солнцепьок" на купу брухту", - написав Федоров.

За його словами, це - результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником "Пегас", який придбали в межах проекту "Армія дронів" за кошти компанії Everstake.

Варто зазначити, що "Солнцепьок" - важка та дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню. Нею окупанти обстрілюють території України. Постріл здатний знищувати все - від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури.

"Тепер у росіян мінус одна така система. І, звісно, знищеної техніки окупантів буде більше. "Армія дронів" продовжує зростати", - наголосив Федоров.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 27 липня, склали 590 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 270 військових.

Також ЗСУ знищили 18 ворожих артсистем, 9 танків, 11 ББМ та іншу техніку.

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