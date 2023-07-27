Спецпризначенці СБУ за допомогою FPV-дрону знищили російський "Солнцепьок" (відео)

"Український FPV-дрон перетворив російський "Солнцепьок" на купу брухту", - написав Федоров.

За його словами, це - результат потужної роботи спецпризначенців СБУ безпілотником "Пегас", який придбали в межах проекту "Армія дронів" за кошти компанії Everstake.

Варто зазначити, що "Солнцепьок" - важка та дуже небезпечна вогнеметна система залпового вогню. Нею окупанти обстрілюють території України. Постріл здатний знищувати все - від броньованої техніки до об'єктів інфраструктури.

"Тепер у росіян мінус одна така система. І, звісно, знищеної техніки окупантів буде більше. "Армія дронів" продовжує зростати", - наголосив Федоров.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 27 липня, склали 590 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 270 військових.

Також ЗСУ знищили 18 ворожих артсистем, 9 танків, 11 ББМ та іншу техніку.