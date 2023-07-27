ЗСУ ліквідували ще 590 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії в Україні (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 27 липня, склали 590 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 270 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 27 липня 2023 року орієнтовно склали: особового складу - 244270 (+590) осіб ліквідовано;

танків - 4186 (+9) од;

бойових броньованих машин - 8147 (+11) од;

артилерійських систем - 4745 (+18);

РСЗВ - 698 од;

засоби ППО - 457 од;

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 311 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3996 (+3);

крилаті ракети - 1347 (+40);

кораблі /катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7229 (+18) од;

спеціальна техніка - 708 од. Ситуація на фронті Як пише Інститут вивчення війни (ISW), минулої доби українські війська розпочали значну контрнаступальну операцію на заході Запорізької області з використанням великої кількості техніки. Також ЗСУ продовжують вести успішні наступальні дії на південному фланзі Бахмуту.