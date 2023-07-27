ЗСУ ліквідували ще 590 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії в Україні (Getty Images)
Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 27 липня, склали 590 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 270 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 27 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - 244270 (+590) осіб ліквідовано;
- танків - 4186 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 8147 (+11) од;
- артилерійських систем - 4745 (+18);
- РСЗВ - 698 од;
- засоби ППО - 457 од;
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 311 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3996 (+3);
- крилаті ракети - 1347 (+40);
- кораблі /катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7229 (+18) од;
- спеціальна техніка - 708 од.
Ситуація на фронті
Як пише Інститут вивчення війни (ISW), минулої доби українські війська розпочали значну контрнаступальну операцію на заході Запорізької області з використанням великої кількості техніки.
Також ЗСУ продовжують вести успішні наступальні дії на південному фланзі Бахмуту.
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