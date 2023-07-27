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ЗСУ ліквідували ще 590 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

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Україна, Четвер 27 липня 2023 08:17
ЗСУ ліквідували ще 590 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 27 липня, склали 590 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 244 270 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 27 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - 244270 (+590) осіб ліквідовано;
  • танків - 4186 (+9) од;
  • бойових броньованих машин - 8147 (+11) од;
  • артилерійських систем - 4745 (+18);
  • РСЗВ - 698 од;
  • засоби ППО - 457 од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 311 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3996 (+3);
  • крилаті ракети - 1347 (+40);
  • кораблі /катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7229 (+18) од;
  • спеціальна техніка - 708 од.

Ситуація на фронті

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), минулої доби українські війська розпочали значну контрнаступальну операцію на заході Запорізької області з використанням великої кількості техніки.

Також ЗСУ продовжують вести успішні наступальні дії на південному фланзі Бахмуту.

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