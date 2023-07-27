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Спецназовцы СБУ с помощью FPV-дрона уничтожили российский "Солнцепек" (видео)

Фото: спецназовцы СБУ с помощью FPV-дрона уничтожили российский "Солнцепек" (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Спецназовцы Службы безопасности Украины с помощью FPV-дрона уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Украинский FPV-дрон превратил российский "Солнцепек" в кучу металлолома", - написал Федоров.

По его словам, это результат мощной работы спецназовцев СБУ беспилотником "Пегас", который приобрели в рамках проекта "Армия дронов" за средства компании Everstake.

Стоит отметить, что "Солнцепек" - тяжелая и очень опасная огнеметная система залпового огня. Ею оккупанты обстреливают территории Украины. Выстрел способен уничтожать все - от бронированной техники до объектов инфраструктуры.

"Теперь у россиян минус одна такая система. И, конечно, уничтоженной техники оккупантов будет больше. "Армия дронов" продолжает расти", - подчеркнул Федоров.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру четверга, 27 июля, составили 590 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 244 270 военных.

Также ВСУ уничтожили 18 вражеских артсистем, 9 танков, 11 ББМ и другую технику.

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