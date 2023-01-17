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Спецпризначенці СБУ знищили групу окупантів під Бахмутом (відео)

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 18:13
Спецпризначенці СБУ знищили групу окупантів під Бахмутом (відео) Фото: Спецпризначенці СБУ знищили групу окупантів під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські спецпризначенці дронами-камікадзе знищили групу окупантів під Бахмутом у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Спецпризначенці центру спецоперацій "А" СБУ влаштували пекло окупантам під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

Під час аеророзвідки українські спецпризначенці виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів.

"Після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася", - додали в СБУ.

Нагадаємо, що спецпризначенці Служби безпеки України одним ударом дрона-камікадзе знищили ворожий броньовик та його екіпаж.

Також Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.

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