Спецпризначенці СБУ знищили групу окупантів під Бахмутом (відео)

Українські спецпризначенці дронами-камікадзе знищили групу окупантів під Бахмутом у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"Після серії влучань дронами-камікадзе по їхніх позиціях кількість "демобілізованих" росіян значно збільшилася", - додали в СБУ.

Під час аеророзвідки українські спецпризначенці виявили траншеї ворога, вже всіяні трупами окупантів.

"Спецпризначенці центру спецоперацій "А" СБУ влаштували пекло окупантам під Бахмутом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що спецпризначенці Служби безпеки України одним ударом дрона-камікадзе знищили ворожий броньовик та його екіпаж.

Також Збройні сили України з артилерії знищили російських окупантів у лісосмузі Донецької області.

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