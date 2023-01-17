Спецназовцы СБУ уничтожили группу оккупантов под Бахмутом (видео)
Украинские спецназовцы дронами-камикадзе уничтожили группу оккупантов под Бахмутом в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
"Спецназовцы центра спецопераций "А" СБУ устроили ад оккупантам под Бахмутом", - говорится в сообщении.
Во время аэроразведки украинские спецназовцы обнаружили траншеи врага, уже усеянные труппами оккупантов.
"После серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян значительно увеличилось", - добавили в СБУ.
Напомним, что спецназовцы Службы безопасности Украины одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражеский броневик и его экипаж.
Также Вооруженные силы Украины по артиллерии уничтожили российских оккупантов в лесополосе Донецкой области.
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