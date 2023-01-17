Спецназовцы СБУ уничтожили группу оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские спецназовцы дронами-камикадзе уничтожили группу оккупантов под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Спецназовцы центра спецопераций "А" СБУ устроили ад оккупантам под Бахмутом", - говорится в сообщении. Во время аэроразведки украинские спецназовцы обнаружили траншеи врага, уже усеянные труппами оккупантов. "После серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество "демобилизованных" россиян значительно увеличилось", - добавили в СБУ.