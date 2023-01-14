UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спецпризначенці СБУ ударом дрона знищили російську БМП та екіпаж (відео)

Фото: бійці СБУ ударом дрона знищили групу окупантів та БМП (facebook com usofcom)
Автор: Наталія Юрченко

Спецпризначенці Служби безпеки України одним ударом дрона-камікадзе знищили ворожий броньовик та його екіпаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Захисники уточнили, що знищили групу окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували російським окупантам чергову "демобілізацію" на одному з найгарячіших напрямків. Ударом дрона-камікадзе було знищено ворожу БМП та її екіпаж, який палив поруч", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили ще 530 окупантів, всього з лютого наші захисники ліквідували 114 660 російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти України