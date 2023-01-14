Спецназовцы СБУ ударом дрона уничтожили российскую БМП и экипаж (видео)

Спецназовцы Службы безопасности Украины одним ударом дрона-камикадзе уничтожили вражеский броневик и его экипаж.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Защитники уточнили, что уничтожили группу оккупантов на одном из самых горячих направлений фронта.
"Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ устроили российским оккупантам очередную "демобилизацию" на одном из самых горячих направлений. Ударом дрона-камикадзе была уничтожена вражеская БМП и ее курящий рядом экипаж", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили еще 530 оккупантов, всего с февраля наши защитники ликвидировали 114 660 российских военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.