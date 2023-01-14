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ППО та 530 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу

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Україна, Субота 14 січня 2023 08:22
ППО та 530 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 14 січня (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок суботи, 14 січня, українські військові ліквідували за добу 530 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 114 660 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 114 660 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3104 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 6173 (+6) од,
  • артилерійських систем - 2090 (+4) од,
  • РСЗВ - 437 (+0) од,
  • засоби ППО - 219 (+1) од,
  • літаків - 286 (+0) од,
  • гелікоптерів - 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1867 (+2),
  • крилаті ракети - 723 (+0),
  • кораблі /катери - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4846 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 186 (+2).

Як повідомлялось, війська РФ зосереджують основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, також продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

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