Спецпризначенці СБУ розповіли про втрати РФ біля Авдіївки та на півдні за 2 тижні (відео)

Спецназівці СБУ "Альфа" з успіхом "мінусують" російських окупантів та їхню техніку на двох найгарячіших напрямках - на півдні та в районі Авдіївки Донецькоъ областы

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"ЦСО "А" СБУ продовжує палити ворога: росіяни зазнали втрат біля Авдіївки та на південному напрямку", - йдеться в повідомленні, де зазначається, що за два тижні вони суттєво зменшили "військовий потенціал" російських окупантів.

Отже, на найбільш гарячих напрямках фронту ударними дронами та іншими засобами "відмінусувано":

232 загарбники;

20 танків;

42 ББМ;

21 артилерійську систему;

2 системи ППО та 10 засобів РЕБ/РЕР;

96 одиниць автомобільної техніки;

6 човнів;

2 спостережні комплекси "Муром"

157 фортифікаційних споруд та укріплень;

10 складів з боєприпасами.

Крім того, у співпраці з бойовими побратимами-артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще близько 170 окупантів та 50 одиниць російської техніки. Зокрема, 6 танків, 7 ББМ, 21 артисистему, 3 РСЗВ та інше.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 21 жовтня, склали 790 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 292850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 5 артсистем та 55 ББМ.

Щодо вчорашнього дня, то ЗСУ вдалося знищити 1380 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили додатково 55 танка та 120 ББМ противника. Причому лише на Авдіївському напрямку вдалося ліквідувати майже 900 росіян.