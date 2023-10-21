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Спецназовцы СБУ рассказали о потерях РФ возле Авдеевки и на юге за 2 недели (видео)

Украина, Суббота 21 октября 2023 11:28
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Спецназовцы СБУ рассказали о потерях РФ возле Авдеевки и на юге за 2 недели (видео) Фото: спецназовцы СБУ рассказали о потерях РФ возле Авдеевки и на юге за полмесяца (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Спецназовцы СБУ "Альфа" с успехом "минусуют" российских оккупантов и их технику на двух самых горячих направлениях - на юге и в районе Авдеевки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"ЦСО "А" СБУ продолжает "выкуривать" врага: россияне понесли потери возле Авдеевки и на южном направлении", - говорится в сообщении, где отмечается, что за две недели они существенно уменьшили "военный потенциал" российских оккупантов.

Следовательно на наиболее горячих направлениях фронта ударными дронами и другими средствами "отминусовано":

  • 232 захватчика;
  • 20 танков;
  • 42 ББМ;
  • 21 артиллерийскую систему;
  • 2 системы ПВО и 10 средств РЭБ/РЭР;
  • 96 единиц автомобильной техники;
  • 6 лодок;
  • 2 наблюдательных комплекса "Муром"
  • 157 фортификационных сооружений и укреплений;
  • 10 складов с боеприпасами.

Кроме того, в сотрудничестве с боевыми побратимами-артиллеристами Сил обороны Украины был скорректирован огонь и уничтожены еще около 170 оккупантов и 50 единиц российской техники. В частности, 6 танков, 7 ББМ, 21 артисистема, 3 РСЗО и другое.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 21 октября, составили 790 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 292850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 артсистем и 55 ББМ.

Что касается вчерашнего дня, то ВСУ удалось уничтожить 1380 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 55 танка и 120 ББМ противника. Причем, только на Авдеевском направлении удалось ликвидировать почти 900 россиян.

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