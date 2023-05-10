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Спецназовцы СБУ показали уничтожение вражеской техники ударными дронами (видео)

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Среда 10 мая 2023 18:10
Спецназовцы СБУ показали уничтожение вражеской техники ударными дронами (видео) Фото: спецназовцы СБУ показали уничтожение вражеской техники ударными дронами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Спецназовцы СБУ из подразделения "Белый волк" ударными дронами ликвидировали технику и вооружение окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Два дня работы спецов СБУ - "минус" 14 целей в рядах оккупантов", - говорится в сообщении под видео.

Спецназовцы ЦСО "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" ударными дронами подстрелили и ликвидировали вооружение врага.

В частности, было уничтожено:

  • четыре танка;
  • два БМП-3 и четыре БММ;
  • два блиндажа;
  • склад с боеприпасами;
  • автомобильную технику.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские военные с помощью артиллерии уничтожили позиции миномета российских оккупантов в Донецкой области.

Также ранее мы писали, что Силы обороны за прошедшие сутки на Таврическом направлении выполнили 707 огневых задач. Бойцы уничтожили почти роту захватчиков и восемь единиц техники врага.

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