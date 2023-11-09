Спецпризначенці в районі Авдіївки протидіють висуванню росіян з позицій, - Нацгвардія

У районі Авдіївки українські підрозділи спеціального призначення намагаються протидіяти висуванню росіян зі своїх позицій для нових атак. Водночас окупанти застосовують більше піхоти та безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Національної гвардії України Руслана Музичука в ефірі телемарафону.

За його словами, Авдіївка залишається одним із найскладніших напрямків.

"Наші бійці зазначають, що ворог застосовує більше піхоти в атаках. Через погодні умови та великі втрати в техніці побільшало піхоти й безпілотників. Потрібно розуміти, що в Авдіївці тактика РФ різноманітна - від обстрілів до піхотних штурмів", - розповів Музичук.

Речник також зазначив, що місто обороняється тривалий час завдяки ешелонованій обороні.

"Це дозволяє утримувати місто, попри численні атаки. Авдіївку штурмують із трьох напрямків", - пояснив він.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, у жовтні російські окупанти активізували наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто та сусідні населені пункти.

Як зазначив голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року. Для штурмів окупанти використовують переважно піхоту, а чи не техніку. Втім, наші військові відбивають ворожі атаки.

ЗСУ оцінюють втрати окупантів під Авдіївкою з 10 жовтня 6500 осіб. Сили оборони назвали наступ РФ під Авдіївкою найбільшою поразкою росіян.

Нещодавно у Генштабі повідомили, що в районі Авдіївки росіяни за підтримки авіації продовжують штурми, щоб оточити місто.

Раніше начальник Авдіївської МВА висловив думку, що російські війська швидше за все готові до третьої хвилі штурму міста, але погодні умови не дають їм застосовувати техніку.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом і чому росіяни активізували наступ саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.