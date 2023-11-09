Спецназовцы в районе Авдеевки противодействуют выдвижению россиян с позиций, - Нацгвардия

В районе Авдеевки украинские подразделения специального назначения пытаются противодействовать выдвижению россиян со своих позиций для новых атак. В то же время оккупанты применяют больше пехоты и беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Национальной гвардии Украины Руслана Музычука в эфире телемарафона.

По его словам, Авдеевка остается одним из самых сложных направлений.

"Наши бойцы отмечают, что враг применяет больше пехоты в атаках. Из-за погодных условий и больших потерь в технике увеличилось количество пехоты и беспилотников. Нужно понимать, что в Авдеевке тактика РФ разнообразна - от обстрелов до пехотных штурмов", - рассказал Музычук.

Спикер также отметил, что город обороняется длительное время благодаря эшелонированной обороне.

"Это позволяет удерживать город, несмотря на многочисленные атаки. Авдеевку штурмуют по трем направлениям", - пояснил он.

Бои за Авдеевку

Напомним, в октябре российские оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты.

Как отметил глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш, это наступление - самое масштабное с 2014 года. Для штурмов оккупанты используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

ВСУ оценивают потери оккупантов под Авдеевкой с 10 октября в 6500 человек. Силы обороны назвали наступление РФ под Авдеевкой величайшим поражением россиян.

Недавно в Генштабе сообщили, что в районе Авдеевки россияне при поддержке авиации продолжают штурмы, чтобы оцепить город.

Ранее начальник Авдеевской ГВА высказал мнение, что российские войска, скорее всего, готовы к третьей волне штурма города, но погодные условия не дают им применять технику.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.