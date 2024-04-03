Спецпризначенці Нацгвардії розбили колону бронетехніки росіян: відео операції

Ворожа техніка була ліквідована завдяки влучним ударам артилерії спецпризначенців, а також використанню FPV-дрона.

Зазначається, що після фіксації колони бронетехніки загарбників спочатку по цілях відпрацювали артилеристи "Омеги-1", зупинивши рух техніки противника.

"Вцілілою лишилася тільки БМП-3 окупантів, але вже наступної хвилини "омегівці" її успішно ліквідували", - йдеться в публікації міністра.

Спецпризначенці завдали удару FPV-дроном з потужним акумулятивним набоєм по ворожий бойовій машині піхоти, вартість якої складає майже 2 мільйони доларів. Внаслідок цього БМП-3 противника була спалена.

"Ворожий штурм зірвано, окупантів ліквідовано. Очищаємо нашу землю далі", - додає глава МВС.

Крім того, було оприлюднене відео бойової роботи "омегівців" по колоні техніки загарбників.

Ситуація на фронті

Раніше в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в Україні на фронті протягом доби відбулося 75 бойових зіткнень. Ворог активізував атаки на Лиманському напрямку та продовжує тиснути на позиції Сил оборони на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські сили просунулися на південь від Кремінної, на захід від Бердичів (на південний захід від Авдіївки), на південь від Білогорівки (на південь від Кремінної), на південь від Семенівки (на північний захід від Авдіївки) і на захід від Тоненького. Позиційні бої точаться на більшості напрямків.

Додамо, перед тим сьогодні, 3 квітня, в Нацгвардії показали відео, як бійці НГУ за допомогою дронів знищили російський Центр управління РЕБ на Запорізькому напрямку. Також вдалось "мінуснути" антенне обладнання ворога.

Нагадаємо, раніше у березні з'явилося відео, як спецпризначенці "Омега" Нацгвардії відбили черговий штурм російських військ в районі Роботиного. Ворог тоді влаштував штурм за допомогою танків.