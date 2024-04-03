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Нацгвардія знищила Центр управління РЕБ росіян на Запорізькому напрямку

Запоріжжя, Середа 03 квітня 2024 13:20
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Нацгвардія знищила Центр управління РЕБ росіян на Запорізькому напрямку Фото: Нацгвардія знищила Центр управління РЕБ росіян на Запорізькому напрямку (ілюстрація/24tv)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії за допомогою дронів знищили російський Центр управління РЕБ на Запорізькому напрямку. Також вдалось "мінуснути" антенне обладнання ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію України.

"На Запорізькому напрямку аеророзвідники 23-ї окремої бригади "Хортиця" НГУ спільно з прикордонниками влучними ударами дронів-камікадзе ліквідували центр управління РЕБ та антенне обладнання загарбників", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як удари дронів потрапляють в ціль.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 75 бойових зіткнень. Ворог активізував атаки на Лиманському напрямку та продовжує тиснути на позиції Сил оборони на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Крім того, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські сили просунулися на південь від Кремінної, на захід від Бердичів (на південний захід від Авдіївки), на південь від Білогорівки (на південь від Кремінної), на південь від Семенівки (на північний захід від Авдіївки) і на захід від Тоненького. Позиційні бої точаться на більшості напрямків.

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