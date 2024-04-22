Спецпризначенці на Мелітопольському напрямку знищують росіян за допомогою дронів (відео)

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак ворога, на Новопавлівському - 23 атаки.

А загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 460 260 військових.

А Інститут вивчення війни заявив, що українські сили все ще можуть захищати Часів Яр у Донецькій області, проте росіянам вдалося закріпитися в районі Богданівки.

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