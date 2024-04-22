Спецназовцы на Мелитопольском направлении уничтожают россиян с помощью дронов (видео)

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте произошло 85 боевых столкновений. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак врага, на Новопавловском - 23 атаки.

А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 460 260 военных.

Институт изучения войны заявил, что украинские силы все еще могут защищать Часов Яр в Донецкой области, однако россиянам удалось закрепиться в районе Богдановки.

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